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Забезпечувати порядок на Євробачення будуть 16 тисяч силовиків

Субота, 22 квітня 2017, 05:27

Для забезпечення правопорядку під час Євробачення будуть залучені 16 тисяч працівників Нацполіціі, Нацгвардії, Держприкордонслужби і ДСНС.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Відзначається, що особовий склад правоохоронних підрозділів переведений на посилений режим до 14 травня включно.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив, що правоохоронці вже провели тренування на головних об'єктах пісенного конкурсу: в аеропорту "Бориспіль", Міжнародному виставковому центрі, який стане головною ареною конкурсу.

"Ми плануємо провести навчання  у київському метрополітені, а також у наших ситуаційних центрах, які отримуватимуть та аналізуватимуть інформацію для прийняття ключових рішення у сфері безпеки", - сказав він.

Також повідомляється, що для забезпечення порядку будуть залучені близько 3 тисяч військовослужбовців Нацгвардії. У разі виникнення надзвичайних обставин будуть залучатися резерви.

ДСНС залучатиме два гелікоптери, які допоможуть швидко дістатися до місця події, не дивлячись на затори.

Теми: ЄвробаченняМВС
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