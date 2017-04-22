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Обеспечивать порядок на Евровидение будут 16 тысяч силовиков

Суббота, 22 апреля 2017, 05:27

Для обеспечения правопорядка во время Евровидения будут привлечены 16 тысяч работников Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и ГСЧС.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что личный состав правоохранительных подразделений переведен на усиленный режим до 14 мая включительно.

Первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что правоохранители уже провели  тренировки на главных объектах песенного конкурса: в аэропорту "Борисполь", Международном выставочном центре, который станет главной ареной конкурса.

"Мы планируем провести обучение в киевском метрополитене, а также в наших ситуационных центрах, которые будут получать и анализировать информацию для принятия ключевых решений в области безопасности", - сказал он.

Также сообщается, что для обеспечения порядка будут привлечены около 3 тысяч военнослужащих Нацгвардии. В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств будут привлекаться резервы.

ГСЧС будет использовать привлекать два вертолета, которые помогут быстро добраться к месту происшествия, несмотря на "пробки".

Темы: ЕвровидениеМВД
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