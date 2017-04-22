Насалик готовий розірвати "контракт Мартиненка" - прокурор

В рамках розслідування кримінальної справи, порушеної проти екс-депутата Миколи Мартиненка, допитали екс-міністрів енергетики і вугільної промисловості Юрія Продана, Володимира Демчишина і нинішнього міністра Ігоря Насалика.

Про це повідомив прокурор САП Ігор Симків, передає LIGA.net.

Всі вони сказали, що їм не було відомо про плани закупівлі уранового концентрату за кордоном.

Насалик заявив про готовність розірвати контракт на постачання урану, в причетності до укладення якого підозрюють Мартиненка.

"Більше того, Насалик взяв на себе зобов'язання ініціювати аудит і вжити всіх заходів для того, щоб розірвати цей контракт. Але, на жаль, Насалик не знає головного. Не вдасться. Він укладений в таких умовах, що, якщо буде розірваний, держпідприємство має буде заплатити $20 млн", - сказав Симків.

За словами прокурора, контракт не може бути розірваний українським господарським судом. Позов потрібно буде розглядати в Австрії, де знаходиться компанія Steuermann.

На судовому засіданні в суботу Мартиненко заявив, що не є засновником і бенефіціаром компанії Steuermann.

Як відомо, Мартиненка затримали в рамках розслідування кримінального провадження за фактом розкрадання коштів ДП СхідГЗК при закупівлі уранового концентрату. За даними САП, з 2013-го по 2016 рік злочинна організація, в яку нібито входив Мартиненко, завдала бюджету збитків на $17,28 млн.

У суботу Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів і міністрів.