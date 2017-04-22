Суд залишив у СІЗО підозрюваного в організації викрадення Гончаренка

Підозрюваному в організації викрадення нардепа від БПП Олексія Гончаренко - депутата Лиманського райради Одеської області від "Оппоблоку" Олександру Кушнарьову - продовжено термін перебування у СІЗО.

Як повідомляє Думская.net, відповідне рішення ухвалено Приморським судом.

Адвокат Кушнарьова просив змінити запобіжний захід для підзахисного, посилаючись на стан його здоров'я, однак суддя ухвалив рішення залишити Кушнарьова у слідчому ізоляторі.

Як відомо, 23 лютого стало відомо про зникнення заступника глави парламентської фракції "Блоку Петра Порошенка" народного депутата Олексія Гончаренка.

Нардеп заявив, що вважає своє викрадення спецоперацією. В організації викрадення підозрюється депутат Лиманської районної ради Одеської області, батько загиблого 2 травня 2014 в Одесі лідера Антимайдану Геннадія Кушнарьова.

24 лютого було офіційно оголошено про підозру трьом особам, затриманим за підозрою в організації викрадення Гончаренка і намірах завдати йому тяжкого каліцтва.

Також Кушнарьову інкримінують розпалювання міжнаціональної ворожнечі.