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Суд оставил в СИЗО подозреваемого в организации похищения Гончаренко

Суббота, 22 апреля 2017, 18:54

Подозреваемому в организации похищения нардепа от БПП Алексея Гончаренко - депутату Лиманского райсовета Одесской области от "Оппоблока" Александру Кушнареву - продлен срок пребывания в СИЗО.

Как сообщает Думская.netсоответствующее решение принято Приморским судом.

Адвокат Кушнарева просил изменить меру пресечения для подзащитного, ссылаясь на состояние его здоровья, однако судья принял решение оставить Кушнарева в следственном изоляторе.

Как известно, 23 февраля появилась информация об исчезновании заместителя главы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" народного депутата Алексея Гончаренко.

Нардеп заявил, что считает свое похищение спецоперацией. В организации похищенияподозревается депутат Лиманского районного совета Одесской области, отец погибшего 2 мая 2014 года в Одессе лидера Антимайдана Геннадия Кушнарева.

24 февраля было официально объявлено о подозрении трем лицам, задержанным по подозрению в организации похищения Гончаренко и намерениях нанести ему тяжкие увечья.

Также Кушнареву инкриминируют разжигание межнациональной розни.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одессасуд
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