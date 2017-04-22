Суд оставил в СИЗО подозреваемого в организации похищения Гончаренко

Подозреваемому в организации похищения нардепа от БПП Алексея Гончаренко - депутату Лиманского райсовета Одесской области от "Оппоблока" Александру Кушнареву - продлен срок пребывания в СИЗО.

Как сообщает Думская.net, соответствующее решение принято Приморским судом.

Адвокат Кушнарева просил изменить меру пресечения для подзащитного, ссылаясь на состояние его здоровья, однако судья принял решение оставить Кушнарева в следственном изоляторе.

Как известно, 23 февраля появилась информация об исчезновании заместителя главы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" народного депутата Алексея Гончаренко.

Нардеп заявил, что считает свое похищение спецоперацией. В организации похищенияподозревается депутат Лиманского районного совета Одесской области, отец погибшего 2 мая 2014 года в Одессе лидера Антимайдана Геннадия Кушнарева. 24 февраля было официально объявлено о подозрении трем лицам, задержанным по подозрению в организации похищения Гончаренко и намерениях нанести ему тяжкие увечья.

Также Кушнареву инкриминируют разжигание межнациональной розни.