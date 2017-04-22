Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Одного з керівників Одеського НПЗ, причетного до "схеми Курченка", взято під варту

Субота, 22 квітня 2017, 19:22

Одному з фігурантів махінацій із нафтопродуктами на Одеському НПЗ, затриманого напередодні, рішенням Приморського райсуду м.Одеси взято під варту. 

Про це 22 квітня повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган.

"За клопотанням прокуратури Одещини обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з фігурантів махінацій із нафтопродуктами. Крім того, судом визначено розмір застави у 15 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні. 

Як відомо, 21 квітня одного із колишніх заступників гендиректора ПАТ "Одеський НПЗ" було затримано у Борисполі. 

За даними слідства, під керівництвом підозрюваного на Одеському НПЗ було оформлено фіктивний вивіз понад 700 тисяч тонн світлих нафтопродуктів шляхом реекспорту, які фактично реалізовали через підконтрольні фіктивні підприємствами на території України без сплати митних платежів.

Внаслідок незаконних дій до держбюджету не надійшли податки у сумі понад 2 млрд грн. 

Прізвище затриманого, причетного до "схеми Курченка", не оприлюднюється.

Українська правда 

Теми: КурченкоОдесасуднафта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Курченко
Зеленський увів у дію санкції проти Януковича, Дерипаски і Курченка
Суд дозволив заочне розслідування у "справі Курченка" на 2,6 мільярда
Зеленський і Шефір намагалися незаконно вивести активи з банку Курченка – "Схеми"
Останні новини
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
Усі новини...
Реклама: