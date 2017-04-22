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Один из руководителей Одесского НПЗ, причастный к "схеме Курченко", взят под стражу

Суббота, 22 апреля 2017, 19:22

Один из фигурантов махинаций с нефтепродуктами на Одесском НПЗ, задержанный накануне решением Приморского райсуда Одессы, взят под стражу.

Об этом 22 апреля сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"По ходатайству прокуратуры Одесской области избрана мера пресечения в виде содержания под стражей одному из фигурантов махинаций с нефтепродуктами. Кроме того, судом определен размер залога в 15 млн гривен", - говорится в сообщении.

Как известно, 21 апреля один из экс-заместителей гендиректора ПАО "Одесский НПЗ" был задержан в Борисполе.

По данным следствия, под руководством подозреваемого на Одесском НПЗ был оформлен фиктивный вывоз более 700 000 тонн светлых нефтепродуктов путем реэкспорта, которые фактически реализовали через подконтрольные фиктивные предприятиями на территории Украины без уплаты таможенных платежей.

В результате незаконных действий в госбюджет не поступили налоги в сумме более 2 млрд грн.

Фамилия задержанного, причастного к "схеме Курченко", не обнародуется. 

Украинская правда

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Темы: КурченкоОдессасуднефть
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