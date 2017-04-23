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Канадські винищувачі перехопили російські бомбардувальники Ту-95

Неділя, 23 квітня 2017, 05:45

Вперше за понад 2 роки Канада підняла у повітря два винищувачі для перехоплення двох російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 над Північним льодовитим океаном.

Про це розповіла речниця Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки Дженіфер Стадник, повідомляє CBC News.

Два винищувача CF-18 були підняті в четвер після того, як система раннього попередження ППО в Північній Америці зафіксувала два бомбардувальники Ту-95, що наближалися до аляскінського і канадського повітряного простору із західного напрямку.

Стадник повідомила, що росіяни не порушували повітряний простір США чи Канади та діяли "безпечно і професійно" перед тим, як повернутися на базу.

Цей випадок, коли канадським винищувачам довелося підніматися у повітря для перехоплення російського військового літака на Крайній півночі, став першим за останні три роки.

"Ми не бачили такого рівня активності з липня 2015 року", - сказала Стадник, додавши, що цей випадок не є безпрецедентним.

"Те що вони роблять цього тижня дуже схоже на те, що вони завжди роблять", - відзначила вона.

Раніше на цьому тижні два стратегічних бомбардувальники Ту-95, здатних нести ядерну зброю, були перехоплені американськими винищувачами F-22 біля узбережжя Аляски.

Як повідомлялося, у 2016 році літаки-перехоплювачі країн-членів НАТО здійснили 870 вильотів по тривозі, з них 780 разів -  через дії російської авіації.

"Українська правда" у Threads

Теми: КанадаРосія
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