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Канадские истребители перехватили российские бомбардировщики Ту-95

Воскресенье, 23 апреля 2017, 05:45

Впервые за более чем 2 года Канада подняла в воздух истребители для перехвата двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 над Северным Ледовитым океаном.

Об этом рассказала пресс-секретарь Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Дженнифер Стадник, сообщает CBC News.

Два истребителя CF-18 были подняты в четверг после того, как система раннего предупреждения ПВО в Северной Америке зафиксировала два бомбардировщика Ту-95, которые приближались к аляскинскому и канадскому воздушному пространству с западного направления.

Стадник сообщила, что россияне не нарушали воздушное пространство США или Канады и действовали" безопасно и профессионально "перед тем, как вернуться на базу.

Этот случай, когда канадским истребителям пришлось подниматься в воздух для перехвата российского военного самолета на Крайнем севере, стал первым за последние три года.

"Мы не видели такого уровня активности с июля 2015 года", - сказала Стадник, добавив, что этот случай не является беспрецедентным.

"То что они делают на этой неделе очень похоже на то, что они всегда делают", - отметила она.

Ранее на этой неделе два стратегических бомбардировщика Ту-95, способных нести ядерное оружие, были перехвачены американскими истребителями F-22 у побережья Аляски.

Как сообщалось, в 2016 году самолеты-перехватчики стран-членов НАТО совершили 870 вылетов по тревоге, из них 780 раз - из-за действий российской авиации.

Темы: КанадаРосcия
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