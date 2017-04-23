Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Внаслідок пожежі на одеському ринку постраждало 6 осіб

Неділя, 23 квітня 2017, 09:44

В результаті пожежі на ринку "Північний" в Одесі постраждало 6 осіб.

 
Всі фото "Думської"

Про це повідомляє в неділю зранку Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Пожежа сталася в Суворівському районі міста по пр. Добровольського, 112, о 18:29 суботи.

 

О 20:07 пожежу на площі приблизно 700 м.кв ліквідовано.

 

Разом з тим, як пише "Думська", в результаті пожежі повністю вигоріли три торгові ряди і частково четвертий.

 

Раніше повідомлялося, що внаслідок пожежі постраждало двоє працівників поліції.

Теми: Одеса
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Одеса
В Одесі дозволять кафе та ресторанам працювати на годину довше
На Одещині планують відкрити пляжний сезон незабаром
Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову
Останні новини
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
Усі новини...
Реклама: