Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В результате пожара на одесском рынке пострадали 6 человек

Воскресенье, 23 апреля 2017, 09:44

В результате пожара на рынке "Северный" в Одессе пострадало 6 человек.

 

Об этом сообщает в воскресенье утром Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел в Суворовском районе города по пр. Добровольского, 112, в 18:29 субботы.

 

В 20:07 пожар на площади около 700 кв.м ликвидирован.

 

В то же время, как пишет "Думская", в результате пожара полностью выгорели три торговых ряда и частично четвертый.

 

Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадали двое полицейских.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одесса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
Одесса
Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря
Зеленский приехал в Одессу
Последние новости
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
Все новости...
Реклама: