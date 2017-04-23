В результате пожара на одесском рынке пострадали 6 человек

В результате пожара на рынке "Северный" в Одессе пострадало 6 человек.

Об этом сообщает в воскресенье утром Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел в Суворовском районе города по пр. Добровольского, 112, в 18:29 субботы.

В 20:07 пожар на площади около 700 кв.м ликвидирован.

В то же время, как пишет "Думская", в результате пожара полностью выгорели три торговых ряда и частично четвертый.

Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадали двое полицейских.