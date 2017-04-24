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Тіллерсон підтвердив, що санкції проти РФ збережуться до повного виконання "Мінська"

Понеділок, 24 квітня 2017, 05:30

Державний секретар США Рекс Тіллерсон в ході телефонної розмови з президентом Петром Порошенком 23 квітня підтвердив, що санкції щодо Росії збережуться до тих пір, поки вона не виконає Мінські угоди.

Про це йдеться в заяві на сайті Держдепу.

"Секретар Тіллерсон підтвердив тверду прихильність Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності України і відзначив, що санкції будуть зберігатися до тих пір, поки Росія не поверне контроль над Кримським півостровом Україні і повністю не виконає свої зобов'язання по Мінським угодам", - наголошується в повідомленні.

Також йдеться про те, що Тіллерсон подзвонив Порошенко, "щоб обговорити його недавній візит до Москви і його меседж російському керівництву про те, що хоч США і зацікавлені в поліпшенні відносин з Росією, її дії на сході України залишаються перешкодою для цього".

Крім того, Тіллерсон підкреслив важливість реформ і боротьби з корупцією в Україні.

                                                   

Теми: ПорошенкоСШАРосія
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