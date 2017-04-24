Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тиллерсон подтвердил, что санкции против РФ сохранятся до полного выполнения "Минска"

Понедельник, 24 апреля 2017, 05:30

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора с президентом Петром Порошенко 23 апреля подтвердил, что санкции в отношении России сохранятся до тех пор, пока она не выполнит Минские соглашения.

Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа.

"Секретарь Тиллерсон подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины и отметил, что санкции будут сохраняться до тех пор, пока Россия не вернет контроль над Крымским полуостровом Украине и полностью не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям", - отмечается в сообщении.

Также говорится, что Тиллерсон позвонил Порошенко, "чтобы обсудить его недавний визит в Москву и его месседж российскому руководству о том, что хоть США и заинтересованы в улучшении отношений с Россией, ее действия на востоке Украины остаются препятствием для этого".

Кроме того, Тиллерсон подчеркнул важность реформ и борьбы с коррупцией в Украине.

Темы: ПорошенкоСШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
Все новости...
Реклама: