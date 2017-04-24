Після підриву спостерігачів за Донбасом стежитимуть ретельніше – ОБСЄ

Загибель і поранення спостерігачів ОБСЄ на окупованій території Донбасу лише підвищить інтерес міжнародного співтовариства до зони конфлікту.

Про це повідомив координатор проектів ОБСЄ в Україні Вайдотас Верба, передає "Укріфнорм".

За його словами, моніторингова місія на Донбасі дуже потрібна і має функціонувати й надалі.

"Увага міжнародної спільноти (у зв'язку з інцидентом - ред.) має не зменшитися, а навпаки - зрости. Це ще раз підтверджує, наскільки ми (СММ ОБСЄ на Донбасі - ред.) там потрібні", - заявив Верба.

Він висловив співчуття сім'ям загиблого і постраждалих спостерігачів ОБСЄ і наголосив на необхідності детального і всебічного розслідування цього інциденту.

Посол ОБСЄ підкреслив, що усі країни-учасники ОБСЄ чітко висловили позицію, що СММ ОБСЄ є потрібною, оскільки люди, які там працюють, представляють достовірну інформацію і вони є фактично єдиними спостерігачами в зоні конфлікту.

"Їх місія важлива, необхідна, вона безцінна і її потрібно всіляко підтримувати", - констатував представник ОБСЄ в Україні.

Пам'ять загиблого на окупованому Донбасі спостерігача ОБСЄ вшановано під час міжнародного форум Варшава-Київ "Розвиток співпраці у скороченні хімічних загроз, популяризації хімічної безпеки і співпраці у сфері добровольчої пожежної служби", який у понеділок відбувається у столиці Польщі.

Як відомо, у неділю вранці на окупованій частині Луганської області на міні підірвалася машина СММ ОБСЄ. Інцидент стався в районі населеного пункту Пришиб.

Один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарнідля подальшого обстеження.

Пізніше стало відомо, що загиблий – медичний працівник з США, поранення отримали громадяни Німеччини та Чехії.