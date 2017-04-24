После подрыва наблюдателей за Донбассом будут следить тщательнее - ОБСЕ

Гибель и ранения наблюдателей ОБСЕ на оккупированной территории Донбасса только повысит интерес международного сообщества к зоне конфликта.



Об этом сообщил координатор проектов ОБСЕ в Украине Вайдотас Верба, передает "Укрифнорм".



По его словам, мониторинговая миссия на Донбассе очень нужна и должна функционировать и в дальнейшем.



"Внимание международного сообщества (в связи с инцидентом - ред.) не уменьшиться, а наоборот - возрастет. Это еще раз подтверждает, насколько мы (СММ ОБСЕ на Донбассе - ред.) там нужны", - заявил Верба.



Он выразил соболезнования семьям погибшего и пострадавших наблюдателей ОБСЕ и отметил необходимость детального и всестороннего расследования этого инцидента.



Посол ОБСЕ подчеркнул, что все страны-участники ОБСЕ четко выразили позицию, что СММ ОБСЕ необходима, поскольку люди, которые там работают, представляют достоверную информацию и они являются фактически единственными наблюдателями в зоне конфликта.



"Их миссия важна, необходима, она бесценна и ее нужно всячески поддерживать", - констатировал представитель ОБСЕ в Украине.



Память погибшего на оккупированном Донбассе наблюдателя ОБСЕ почтили во время международного форум Варшава-Киев "Развитие сотрудничества в сокращении химических угроз, популяризации химической безопасности и сотрудничества в сфере добровольческой пожарной службы", который в понедельник проходит в столице Польши.



Как известно, в воскресенье утром на оккупированной части Луганской области на мине подорвалась машина СММ ОБСЕ. Инцидент произошел в районе населенного пункта Пришиб.

Один из членов миссии погиб, 2 доставлены в больницу для дальнейшего обследования.

Позже стало известно, что погибший – медработник из США, ранения получили граждане Германии и Чехии.