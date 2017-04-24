Гройсман проїхався в метро Харкова і зазирнув у "Прозорий офіс"
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у Харкові ознайомився з роботою центру надання соціальних послуг, що працює у форматі "Прозорий офіс".
Ця установа розташована у Шевченківському районі міста, яке відвідує керівник уряду.
Гройсман зазначив, що приємно вражений сучасним "Прозорим офісом" у Харкові.
"Такі "Прозорі офіси" надання адміністративних послуг для громадян мають бути по всій Україні", – повідомляється у Twitter прем’єра.
"Зручність, якість та швидкість – найголовніше", – переконаний він.
Сучасний "Прозорий офіс" в Харкові - приємно вражений :) pic.twitter.com/1QSxmO5DUK— Volodymyr Groysman (@VGroysman) April 24, 2017
Крім того, Гройсман взяв участь у робочій нараді Асоціації міст України, що проходить у Харкові 24 квітня.
Взяв участь у засіданні Асоціації міст України, що проходить в Харкові. pic.twitter.com/NBLtha1dg1— Volodymyr Groysman (@VGroysman) April 24, 2017
На додачу, він проїхався у вагоні харківського метро, доволі щільно заповненому.
"Порівняв київське і харківське метро", – прокоментував Гройсман у мікроблозі.
Гройсману побіжно розповіли історію харківського метрополітену.
Харківське метро сьогодні - швидко та зручно pic.twitter.com/Pj8HZaltHh— Volodymyr Groysman (@VGroysman) April 24, 2017
Центр адміністративних послуг "Прозорий офіс" надає соціальні й господарсько-адміністративні послуги, як то соціальний захист та страхування, оформлення пенсій і субсидій, призначення соцвиплат і пільг, надання матеріальних допомог, оформлення технічних умов та дозволів на під'єднання до мереж газопостачання тощо.
Олена Рощенко, УП, доповнено