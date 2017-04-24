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Гройсман проїхався в метро Харкова і зазирнув у "Прозорий офіс"

Понеділок, 24 квітня 2017, 14:17

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у Харкові ознайомився з роботою центру надання соціальних послуг, що працює у форматі "Прозорий офіс".

Ця установа розташована у Шевченківському районі міста, яке відвідує керівник уряду.

Гройсман зазначив, що приємно вражений сучасним "Прозорим офісом" у Харкові.

 

"Такі "Прозорі офіси" надання адміністративних послуг для громадян мають бути по всій Україні", – повідомляється у Twitter прем’єра.

 

"Зручність, якість та швидкість – найголовніше", – переконаний він.

Крім того, Гройсман взяв участь у робочій нараді Асоціації міст України, що проходить у Харкові 24 квітня.

На додачу, він проїхався у вагоні харківського метро, доволі щільно заповненому.

"Порівняв київське і харківське метро", – прокоментував Гройсман у мікроблозі.

 

Гройсману побіжно розповіли історію харківського метрополітену.

Центр адміністративних послуг "Прозорий офіс" надає соціальні й господарсько-адміністративні послуги, як то соціальний захист та страхування, оформлення пенсій і субсидій, призначення соцвиплат і пільг, надання матеріальних допомог, оформлення технічних умов та дозволів на під'єднання до мереж газопостачання тощо. 

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: ГройсманХарківметро
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