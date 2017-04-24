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Гройсман назвав "нормальним кроком" поручительство за Мартиненка

Понеділок, 24 квітня 2017, 14:25

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман не заперечує проти того, що деякі міністри його уряду виступили особистими поручителями екс-нардепа Миколи Мартиненка.

Оь це він заявив на брифінгу в понеділок у Харкові, передає "Інтерфакс-Україна".

"У мене немає ніяких заперечень проти такого кроку. Це було командне колективне політичне рішення. Вважаю, що вони мають право так чинити і це був абсолютно нормальний крок", – сказав він.

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Як відомо, 22 квітня суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник відпустив екс-нардепа Миколу Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" і міністрів.

Суд відмовив слідству в обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 300 млн грн.

Серед 21 поручителя - міністри Лілія Гриневич, Володимир Омелян, Ігор Жданов, заступник голови ЦВК Андрій Магера, а також нардепи - Леонід Ємець,Георгій Логвинський, Андрій Тетерук, Микола Княжицький, Максим Поляков,Віктор Єленський, Олена Ледовських, Олена Масоріна, Павло Пинзеник,Геннадій Кривошея, Віталій Сташук, Хвіча Мепарішвілі, Віктор Кривенко, Віталій Корчик, Олена Бойко, Вадим Підберезняк, Федір Бендюженко.

"Українська правда" в Threads

Теми: МартиненкоНародний фронтГройсман
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