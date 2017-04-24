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Гройсман назвал "нормальным шагом" поручительство за Мартыненко

Понедельник, 24 апреля 2017, 14:25

Премьер-министр Владимир Гройсман не возражает против того, что ряд министров его правительства выступил личными поручителями экс-нардепа Николая Мартыненко.

Оь этом он заявил на брифинге в понедельник в Харькове, передает "Интерфакс-Украина".

"У меня нет никаких возражений против такого шага. Это было командное коллективное политическое решение. Считаю, что они вправе так поступать и это был абсолютно нормальный шаг", – сказал он.

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Как известно, 22 апреля судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник отпустил экс-нардепа Николая Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров.

Суд отказал следствию в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 300 млн грн.

Среди 21 поручителя - министры Лилия Гриневич, Владимир Омелян, Игорь Жданов, замглавы ЦИК Андрей Магера, а также нардепы - Леонид Емец, Георгий Логвинский, Андрей Тетерук, Николай Княжицкий, Максим Поляков, Виктор Еленский,  Елена Ледовских, Елена Масорина, Павел Пинзеник, Геннадий Кривошея, Виталий Сташук, Хвича Мепаришвили, Виктор Кривенко, Виталий Корчик, Елена Бойко, Вадим Пидберезняк,  Федор Бендюженко.

Темы: МартыненкоНародный фронтГройсман
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