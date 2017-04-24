НАБУ подало в САП окончательное подозрение на Охендовского
НАБУ направило в Специализированную антикоррупционную прокуратуру окончательное подозрение председателю ЦИК Михаилу Охендовскому.
Об этом в понедельник, 24 апреля, на брифинге заявил директор НАБУ Артем Сытник.
"Сегодня мы подали окончательное подозрение председателю ЦИК. Мы готовы предоставить все доказательства нашим коллегам прокурорам, чтобы подозрение было согласовано", - сказал Сытник.
Как известно, Охендовского подозревают в незаконном получении денег из "черной кассы" Партии регионов.
17 марта Охендовский заявил, что Генпрокуратура признала его потерпевшим в уголовном производстве о незаконном привлечении его к уголовной ответственности детективами НАБУ.
Генеральная прокуратура не видит нарушений в действиях антикорупцийникив, поэтому закрыла уголовное производство в отношении возможного незаконного привлечения к уголовной ответственности председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского.
Роман Кравец, УП