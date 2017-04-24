Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шуфрич заступився за Лоліту: хоче, щоб СБУ скасувала заборону на в'їзд

Понеділок, 24 квітня 2017, 17:37

Народний депутат фракції "Опозиційний блок" Нестор Шуфрич пропонує Верховній Раді звернутися до Служби безпеки з проханням скасувати рішення про заборону в'їзду в Україну співачці Лоліті Мілявській.

Проект відповідної постанови №6408 зареєстровано 24 квітня, як свідчить сайт парламенту.

Текст документа наразі відсутній. Документ передано на розгляд керівництву.

Як відомо, напередодні Мілявську завернули у пункті пропуску "Конотоп" під час оформлення пасажирів потяга сполученням "Москва-Київ".

Співачці на 3 роки заборонено в'їзд в Україну за відвідини окупованого Криму через закриті пункти пропуску.

У Києві навчається єдина дочка Мілявської Єва.

Українська правда

Теми: РосіяСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Росія
Це війна, яку розпочала РФ – Білий дім про атаку дронів на Москву
На сході України повітряна тривога через зліт Ту-22 в Росії
РФ обстріляла Костянтинівку касетними боєприпасами: загинула дитина, є поранені
Останні новини
00:22
Офіс Президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
Усі новини...
Реклама: