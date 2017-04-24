Шуфрич заступился за Лолиту: хочет, чтобы СБУ отменила запрет на въезд
Понедельник, 24 апреля 2017, 17:37
Народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич предлагает Верховной Раде обратиться в Службу безопасности с просьбой отменить решение о запрете въезда в Украину певице Лолите Милявской.
Проект соответствующего постановления №6408 зарегистрировано 24 апреля, как свидетельствует сайт парламента.
Текст документа пока отсутствует. Документ передан на рассмотрение руководству.
Как известно, накануне Милявскую завернули в пункте пропуска "Конотоп" во время оформления пассажиров поезда сообщением "Москва-Киев".
Певице на 3 года запрещен въезд в Украину за посещение оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска.
В Киеве учится единственная дочь Милявской Ева.
Украинская правда