Генсек ОБСЄ перервав свій візит до Москви через підрив авто на Донбасі
Через підрив автомобіля місії ОБСЄ на Донбасі генсек ОБСЄ Ламберто Заньєр перервав свій візит у Москву.
Про це він сказав на зустрічі із міністром зовнішніх справ Росії Сергієм Лавровим, передає "Інтерфакс-Украина".
Заньєр зазначив, що "питання, які стоять на нашому порядку денному, носять дуже складний характер".
"І в цілому питання європейської безпеки зараз викликають велику стурбованість. І в світлі недавнього інциденту я вирішив скоротити своє перебування тут (в Москві) до мінімуму", - додав генсек ОБСЄ.
Заньер заявив, що ОБСЄ "має намір зробити все необхідне для якнайшвидшого проведення розслідування, домогтися ясності і чіткості, а також виявити відповідальних".
В свою чергу Лавров заявив, що Росія має намір наполягати на якнайшвидшому розслідуванні загибелі спостерігача ОБСЄ на Донбасі.
"Будемо наполягати на швидкому, неупередженому і прозорому розслідуванні за участю і спеціальної моніторингової місії (ОБСЄ), і Контактної групи, і Спільного центру з контролю і координації", - сказав Лавров.
Міністр висловив співчуття у зв'язку з інцидентом ОБСЄ і країнам, чиї громадяни постраждали.
Як відомо, 23 квітня в результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.
Пізніше стало відомо, що загиблий – медичний працівник з США, поранення отримали громадяни Німеччини та Чехії.
В українському МЗС заявили, що підрив патруля місії ОБСЄ на території Луганської області, що непідконтрольна Україні, є підтвердженням спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів ОБСЄ та звести нанівець зусилля України та СММ щодо стабілізації ситуації на лінії розмежування.
Голова СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан заявив, що попри підрив машини, місія і далі виконуватиме свій мандат і вимагає притягнення винних до відповідальності.