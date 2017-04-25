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Генсек ОБСЄ перервав свій візит до Москви через підрив авто на Донбасі

Вівторок, 25 квітня 2017, 13:31

Через підрив автомобіля місії ОБСЄ на Донбасі генсек ОБСЄ Ламберто Заньєр перервав свій візит у Москву.

Про це він сказав на зустрічі із міністром зовнішніх справ Росії Сергієм Лавровим, передає "Інтерфакс-Украина".  

Заньєр зазначив, що "питання, які стоять на нашому порядку денному, носять дуже складний характер".

"І в цілому питання європейської безпеки зараз викликають велику стурбованість. І в світлі недавнього інциденту я вирішив скоротити своє перебування тут (в Москві) до мінімуму", - додав генсек ОБСЄ.

Заньер заявив, що ОБСЄ "має намір зробити все необхідне для якнайшвидшого проведення розслідування, домогтися ясності і чіткості, а також виявити відповідальних".

В свою чергу Лавров заявив, що Росія має намір наполягати на якнайшвидшому розслідуванні загибелі спостерігача ОБСЄ на Донбасі.

"Будемо наполягати на швидкому, неупередженому і прозорому розслідуванні за участю і спеціальної моніторингової місії (ОБСЄ), і Контактної групи, і Спільного центру з контролю і координації", - сказав Лавров.

Міністр висловив співчуття у зв'язку з інцидентом ОБСЄ і країнам, чиї громадяни постраждали.

Як відомо, 23 квітня в результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

Пізніше стало відомо, що загиблий – медичний працівник з США, поранення отримали громадяни Німеччини та Чехії.

В українському МЗС заявили, що підрив патруля місії ОБСЄ на території Луганської області, що непідконтрольна Україні, є підтвердженням спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів ОБСЄ та звести нанівець зусилля України та СММ щодо стабілізації ситуації на лінії розмежування. 

Голова СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан заявив, що попри підрив машини, місія і далі виконуватиме свій мандат і вимагає притягнення винних до відповідальності.

Теми: ДонбасОБСЄ
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