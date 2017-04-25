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Суд продовжив арешт обвинуваченого в державній зраді військового

Вівторок, 25 квітня 2017, 15:22

Дарницький районний суд Києва залишив під вартою колишнього військовослужбовця ЗСУ прапорщика Максима Одинцова ще на 2 місяці.

Про це заявила суддя у справі Тетяна Щасна на засіданні у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Продовжити термін утримання під вартою Одинцова Максима... до 23 червня 2017 року включно", - зачитала вона рішення суду.

При цьому Щасна оголосила перерву в засіданні до 26 травня у зв'язку з клопотанням нового адвоката про надання йому часу для ознайомлення з матеріалами справи.

"У судовому засіданні оголошується перерва до 26 травня 13:30",- сказала суддя.

Вона також оголосила, що засідання у справі Одинцова пройдуть 31 травня і 7 червня.

Як відомо, 20 листопада 2016 року СБУ затримала на адміністративному кордоні з Кримом колишніх українських військовослужбовців Одинцова та Олександра Баранова.

В кінці грудня 2016-го військова прокуратура завершила щодо них досудове розслідування і направила до суду обвинувальні акти про зраду присязі і перехід на бік країни-агресора.

Теми: Збройні силисударештКрим
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