Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд продлил арест обвиняемого в госизмене военного

Вторник, 25 апреля 2017, 15:22

Дарницкий районный суд Киева оставил под стражей бывшего военнослужащего ВСУ прапорщика Максима Одинцова еще на 2 месяца.

Об этом заявила судья по делу Татьяна Щасна на заседании во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Продлить срок содержания под стражей Одинцова Максима… до 23 июня 2017 года включительно", - зачитала она решение суда.

При этом Щасна объявила перерыв в заседании до 26 мая в связи с ходатайством нового адвоката о предоставлении ему времени для ознакомления с материалами дела.

"В судебном заседании объявляется перерыв до 26 мая до 13:30",- сказала судья.

Она также огласила, что заседания по делу Одинцова пройдут 31 мая и 7 июня.

Как известно, 20 ноября 2016 года СБУ задержала на административной границе с Крымом бывших украинских военнослужащих Одинцова и Александра Баранова.

В конце декабря 2016-го военная прокуратура завершила в отношении них досудебное расследование и направила в суд обвинительные акты об измене присяге и переходе на сторону страны-агрессора.

Темы: Вооруженные силысударестКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Вооруженные силы
Куда обращаться военным для защиты своих прав?
ВСУ выбили врага с позиций в районе Андреевки – Генштаб
За минувшие сутки произошло более 40 боевых столкновений с врагом – Генштаб
Последние новости
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
Все новости...
Реклама: