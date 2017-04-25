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В РФ пропонують спростити отримання громадянства для жителів ОРДЛО

Вівторок, 25 квітня 2017, 18:26

Депутати від російської партії "Справедливої Росії" пропонують спростити процедуру отримання посвідки на проживання і громадянства РФ, зокрема для жителів ОРДЛО.

Відповідна ініціатива розміщена у вівторок в базі законодавчої діяльності нижньої палати парламенту РФ, передає "Інтерфакс-Україна".  

Вказується, що авторами ініціативи виступила група "есерів" на чолі з лідером партії Сергієм Мироновим.

Наразі закон передбачає необхідність відмови від громадянства іншої держави в разі отримання посвідки на проживання або громадянства РФ.

Як відомо, 18 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання на території Російської Федерації документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які постійно проживають на територіях Луганської та Донецької областей, окупованих проросійськими бойовиками.

Теми: Росіягромадянство
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