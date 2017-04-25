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В РФ предлагают упростить получение гражданства для жителей ОРДЛО

Вторник, 25 апреля 2017, 18:26

Депутаты от российской партии "Справедливой России" предлагают упростить процедуру получения вида на жительство и гражданства РФ, в том числе для жителей ОРДЛО.

Соответствующая инициатива размещена во вторник в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ, передает "Интерфакс-Украина".

Указывается, что авторами инициативы выступила группа "эсеров" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.

Сейчас закон предусматривает необходимость отказа от гражданства другого государства в случае получения вида на жительство или гражданства РФ.

Как известно, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании на территории Российской Федерации документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающих на территориях Луганской и Донецкой областей, оккупированных пророссийскими боевиками.

Темы: Росcиягражданство
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