Засуджений до 12 років в'язниці кримський татарин припинив голодування

Кримський татарин Руслан Зейтуллаєв, якого російський суд засудив до 12 років колонії, припинив голодування, оголошене 21 день назад.

Про це повідомив у Facebook адвокат Едем Семедляєв.

За словами юриста, Зейтуллаєв сказав йому, що припиняє голодувати з кількох причин:

- його про це попросили родичі, близькі, адвокати, лідери та авторитетні люди з кримськотатарського народу, а також просто небайдужі люди;

- різко погіршилося його здоров'я;

Зейтуллаєв заявив, що це його перше голодування, але не останнє, і він не припинить боротьбу за права свого народу.

Він розповів також, що за весь період голодування направив 14 заяв в державні та правоохоронні органи, на які досі немає ніякої реакції. Його відвідав тільки голова Громадської спостережної комісії Ростовської області РФ Леонід Петрашис.

Руслан Зейтуллаєв фото: Facebook / едем Семедляєв

Як відомо, 4 квітня Зейтуллаєв оголосив безстрокове голодування. Він висунув низку вимог, у тому числі припинення переслідування кримських татар і закриття політично мотивованих кримінальних справ проти них.

26 квітня стало відомо, що Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив кримського татарина до 12 років колонії суворого режиму за звинуваченням в організації осередку "Хізб ут-Тахрір" у Криму.

Українська правда