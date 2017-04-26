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Приговоренный к 12 годам тюрьмы крымский татарин прекратил голодовку

Среда, 26 апреля 2017, 12:33

Крымский татарин Руслан Зейтуллаев, которого российский суд приговорил к 12 годам колонии, прекратил голодовку, объявленную 21 день назад.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Эдем Семедляев.

По словам юриста, Зейтуллаев сказал ему, что перестает глодать по нескольким причинам:

- его об этом попросили родственники, близкие, адвокаты, лидеры и авторитетные люди из крымскотатарского народа, а также просто небезразличные люди;

- резко ухудшилось его здоровье;

Зейтуллаев заявил, что это его первая голодовка, но не последняя, и он не прекратит борьбу за права своего народа.

Он рассказал также, что за весь период голодовки направил 14 заявлений в государственные и правоохранительные органы, на которые до сих пор нет никакой реакции. Его посетил только председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области РФ Леонид Петрашис.

 

Как известно, 4 апреля Зейтуллаев объявил бессрочную голодовку. Он предъявил ряд требований, в том числе прекращение преследования крымских татар и закрытие политически мотивированных уголовных дел против них. Зейтуллаев также требовал допустить МИД Украины в СИЗО №1 Ростова-на-Дону, а также передать его и еще трех фигурантов этого уголовного дела государству Украина "как граждан этого государства".

26 апреля стало известно, что Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил крымского татарина к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в организации ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Крыму.

Украинская правда

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Темы: крымские татарыКрымРосcия
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