У штабі АТО уточнили кількість поранених за добу військових
Середа, 26 квітня 2017, 13:12
Минулої доби в зоні антитерористичної операції загинули троє й поранені п'ятеро військових ЗСУ.
Про це на брифінгу в середу повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій троє військовослужбовців загинули, п'ятеро дістали поранення", - сказав він.
За словами Лисенка, ці втрати українські війська понесли здебільшого на донецькому напрямку.
Речник повідомив також, що минулої доби обстановка в зоні АТО різко загострилась на всіх напрямках. Бойовики втричі збільшили загальну кількість обстрілів, а з важкого озброєння відкривали вогонь вп'ятеро частіше.
Раніше штаб Ато у Facebook повідомляв, що поранення минулої доби на Донбасі дістали четверо військовослужбовців української армії.
Євген Кізілов, УП