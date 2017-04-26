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В штабе АТО уточнили количество раненых за сутки военных

Среда, 26 апреля 2017, 13:12

За прошедшие сутки в зоне антитеррористической операции погибли трое и ранены пятеро военных ВСУ.

Об этом на брифинге в среду сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий трое военнослужащих погибли, пятеро получили ранения", - сказал он.

По словам Лысенко, эти потери украинские войска понесли в основном на донецком направлении.

Спикер сообщил также, что за прошедшие сутки обстановка в зоне АТО резко обострилась на всех направлениях. Боевики втрое увеличили общее количество обстрелов, а из тяжелого вооружения открывали огонь в пять раз чаще.

Ранее штаб АТО в Facebook сообщал, что ранения за минувшие сутки на Донбассе получили четверо военнослужащих украинской армии.

Евгений Кизилов, УП

Темы: АТОДонбасс
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