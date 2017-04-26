В штабе АТО уточнили количество раненых за сутки военных
Среда, 26 апреля 2017, 13:12
За прошедшие сутки в зоне антитеррористической операции погибли трое и ранены пятеро военных ВСУ.
Об этом на брифинге в среду сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки вследствие боевых действий трое военнослужащих погибли, пятеро получили ранения", - сказал он.
По словам Лысенко, эти потери украинские войска понесли в основном на донецком направлении.
Спикер сообщил также, что за прошедшие сутки обстановка в зоне АТО резко обострилась на всех направлениях. Боевики втрое увеличили общее количество обстрелов, а из тяжелого вооружения открывали огонь в пять раз чаще.
Ранее штаб АТО в Facebook сообщал, что ранения за минувшие сутки на Донбассе получили четверо военнослужащих украинской армии.
Евгений Кизилов, УП