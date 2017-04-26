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У Мінську поміркують, чи зупиняти Луганську ТЕС і перекривати воду ОРДЛО

Середа, 26 квітня 2017, 15:11

Тристороння контактна група в Мінську на засіданні в середу розгляне питання можливої зупинки Луганської ТЕС і припинення водопостачання в окуповані райони Донбасу.

Про це повідомив журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає "Інтерфакс-Україна".

"Одне з питань, яке буде порушено сьогодні в Мінську: ми, з одного боку, не можемо забезпечити Луганську ТЕС антрацитовою групою вугілля - немає маршрутів постачання, крім неконтрольованих територій або Росії. Після цього ми повинні відключати водоканал, який іде на неконтрольовані території", - скала він.

Міністр уточнив, що постачання вугілля на Луганську ТЕС можливе лише залізничним маршрутом, що проходить через окуповані території, або з РФ (з шахтоуправління "Обухівське", що належить енергохолдингу "ДТЕК"), поставити вугілля з українських портів на цю станцію немає можливості.

"Якщо не буде розв'язано це питання ... можливо таке, що ми зупинимо Луганську ТЕС. По нашій території ми компенсуємо це за рахунок Сєверодонецької ТЕЦ, включимо блоки на газовому вугіллі, перекинемо зі Слов'янської ТЕС. Але забезпечити там ми не зможемо", - резюмував міністр.

За його інформацією, на Луганській ТЕС зараз працює 1,5 блока (до відключення перетоку на окуповані території в межах Луганської області працювали три блоки).

Насалик також повідомив, що оплата за водопостачання на територію ОРДЛО не надходить.

Як повідомлялося, 24 квітня ввечері Україна припинила поставки електроенергії до ОРЛО.

Зараз в Україні працює лише одна з шести ТЕС – Луганська.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДонбасМінські угодиенергетикаМінпаливенерго
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