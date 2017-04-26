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На Харьковщине на полигоне погибли двое бойцов

Среда, 26 апреля 2017, 17:52

На чугуевском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке погибли двое военнослужащих 54 отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщает Оперативное командование "Схід" ("Восток") Вооруженных сил Украины в Facebook 26 апреля.

Все причины и обстоятельства трагедии будут выяснены во время расследования, которое началось под руководством заместителя командующего войск оперативного командования "Схід".

Начальник пресс-службы оперативного командования "Схід" Евгений Романов в эфире канала "112 Украина" уточнил, что двое контрактников погибли во время проведения боевых стрельб на полигоне.

"Насколько сейчас известно, стрельбы проходили из боевой машины пехоты БМП-1", – сказал он и добавил, что комиссия должна выяснить причины трагедии.

Как известно, украинская армия регулярно несет потери не только в боях на Донбассе, но и из-за неосторожности или употребления алкоголя.

13 апреля в одной из военных частей Владимир-Волынского гарнизона в результате драки погиб военнослужащий-контрактник, а в Винницы 20-летний солдат погиб, потому что сдетонировало осколочновзрывное устройство, которое он доставал из своей сумки.

В тот же день в зоне АТО на Донбассе двое военных погибли в результате неосторожного обращения с оружием.

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Алена Рощенко, УП, дополнено

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Темы: армияХарьковская область
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