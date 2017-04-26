На Харьковщине на полигоне погибли двое бойцов

На чугуевском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке погибли двое военнослужащих 54 отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщает Оперативное командование "Схід" ("Восток") Вооруженных сил Украины в Facebook 26 апреля.

Все причины и обстоятельства трагедии будут выяснены во время расследования, которое началось под руководством заместителя командующего войск оперативного командования "Схід".

Начальник пресс-службы оперативного командования "Схід" Евгений Романов в эфире канала "112 Украина" уточнил, что двое контрактников погибли во время проведения боевых стрельб на полигоне.

"Насколько сейчас известно, стрельбы проходили из боевой машины пехоты БМП-1", – сказал он и добавил, что комиссия должна выяснить причины трагедии.

Как известно, украинская армия регулярно несет потери не только в боях на Донбассе, но и из-за неосторожности или употребления алкоголя.

13 апреля в одной из военных частей Владимир-Волынского гарнизона в результате драки погиб военнослужащий-контрактник, а в Винницы 20-летний солдат погиб, потому что сдетонировало осколочновзрывное устройство, которое он доставал из своей сумки.

В тот же день в зоне АТО на Донбассе двое военных погибли в результате неосторожного обращения с оружием.

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Алена Рощенко, УП, дополнено

