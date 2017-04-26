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Поліцейські проведуть нічні навчання в метро перед Євробаченням

Середа, 26 квітня 2017, 20:58

Столичні поліцейські проведуть у метрополітені спільні навчання, аби перевірити готовність київських правоохоронців створити безпечні умови для проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2017".

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

"Відпрацювання порядку взаємодії підрозділів при затриманні озброєних злочинців та звільненні заручників відбудеться із залучанням працівників КОРД, вибухотехнічної та кінологічної служб і працівників поліції метрополітену", - сказано у повідомленні.

Навчання відбудуться в ніч на 28 квітня на станції метро "Площа Льва Толстого".

Як відомо, Антитерористичний центр провів тактико-спеціальне навчання на базі "Міжнародного виставкового центру", де у травні відбуватиметься пісенний конкурс "Євробачення-2017".

Українська правда

Теми: поліціяСБУЄвробаченняметро
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