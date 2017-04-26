Полицейские проведут ночные учения в метро перед Евровидением

Столичные полицейские проведут в метрополитене совместные учения, чтобы проверить готовность киевских правоохранителей создать безопасные условия для проведения песенного конкурса "Евровидение-2017".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Отработка порядка взаимодействия подразделений при задержании вооруженных преступников и освобождении заложников состоится с вовлечением работников КОРД, взрывотехнической и кинологической служб и работников полиции метрополитена", - говорится в сообщении.

Учения пройдут в ночь на 28 апреля на станции метро "Площадь Льва Толстого".

Как известно, Антитеррористический центр провел тактико-специальное учение на базе "Международного выставочного центра", где в мае пройдет песенный конкурс "Евровидение-2017".

Украинская правда











