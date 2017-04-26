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Справа Насірова: Суд розпочався без Бобровника

Середа, 26 квітня 2017, 23:15
Справа Насірова: Суд розпочався без Бобровника
Фото: І. Салій

Солом’янський райсуд Києва ввечері 26 квітня розпочав розгляд продовження запобіжного заходу відстороненому від посади голові Державної фіскальної служби Роману Насірову.

Як повідомляє Радіо Свобода, справу розглядає суддя Вікторія Кицюк, а не Олександр Бобровник, як раніше.

Бобровник, як повідомляв прокурор, захворів.

Суд пропонував перенести розгляд на 9 ранку четверга. Але адвокати наполягали на розгляді справи зараз, мотивуючи це тим, що у Насірова завтра зранку операція.

Як відомо, засідання суду щодо продовження запобіжного заходу для Насірова мало початися о 16:00.

Детективи НАБУ на початку березня затримали Насірова і повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

Слідство вважає, що Роман Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

Суд протягом кількох днів обирав Насірову запобіжний захід, 7 березня суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень.

Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як за нього внесли заставу в 100 мільйонів гривень.

Насіров був призначений головою Державної фіскальної служби у травні 2015 року, до цього він був народним депутатом, він пройшов до Верховної Ради за списками партії "Блок Петра Порошенка".

"Українська правда" у Threads

Теми: Насіровсуд
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