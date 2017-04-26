Справа Насірова: Суд розпочався без Бобровника

Солом’янський райсуд Києва ввечері 26 квітня розпочав розгляд продовження запобіжного заходу відстороненому від посади голові Державної фіскальної служби Роману Насірову.

Як повідомляє Радіо Свобода, справу розглядає суддя Вікторія Кицюк, а не Олександр Бобровник, як раніше.

Бобровник, як повідомляв прокурор, захворів.

Суд пропонував перенести розгляд на 9 ранку четверга. Але адвокати наполягали на розгляді справи зараз, мотивуючи це тим, що у Насірова завтра зранку операція.

Як відомо, засідання суду щодо продовження запобіжного заходу для Насірова мало початися о 16:00.

Детективи НАБУ на початку березня затримали Насірова і повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

Слідство вважає, що Роман Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

Суд протягом кількох днів обирав Насірову запобіжний захід, 7 березня суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень.

Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як за нього внесли заставу в 100 мільйонів гривень.

Насіров був призначений головою Державної фіскальної служби у травні 2015 року, до цього він був народним депутатом, він пройшов до Верховної Ради за списками партії "Блок Петра Порошенка".