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Прокурор рассказал, как Насиров может использовать Федерацию дзюдо

Четверг, 27 апреля 2017, 00:16

Временно отстранен глава ДФС Роман Насиров может использовать пост президента Федерации дзюдо Украины для выезда за границу.

Об этом в ходе судебного заседания в среду заявил прокурор САП Роман Симкив.

"Это может быть использовано для выезда за границу", - отметил он.

"Прошу суд об удовлетворении ходатайства руководителя САП и продлить на 2 месяца процессуальные обязанности, которые были возложены на Романа Насирова раньше", - добавил прокурор.

Как сообщалось, 17 апреля Роман Насиров был избран президентом Федерации дзюдо Украины.

Вечером 26 апреля суд начал рассмотрение продления меры пресечения Насирову.

Детективы НАБУ в начале марта задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

Следствие считает, что Роман Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен.

Защита Насирова и он сам эти обвинения отрицают.

Суд в течение нескольких дней избирал Насирову меру пресечения, 7 марта суд избрал меру пресечения - содержание под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога 100 млн гривен, хотя антикоррупционная прокуратура просила установить денежный залог в размере 2 миллиарда гривен.

Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как за него внесли залог в 100 млн гривен.

Насиров был назначен председателем Государственной фискальной службы в мае 2015 года, до этого он был народным депутатом, он прошел в Верховную Раду по спискам партии "Блок Петра Порошенко".

Темы: Насировсуд
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