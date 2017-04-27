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Україна готова блокувати сепаратистське й російське мовлення на Донбасі

Четвер, 27 квітня 2017, 09:34
Україна готова блокувати сепаратистське й російське мовлення на Донбасі

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації розробила проект блокування сепаратистського та російського телерадіомовлення в зоні АТО.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов просить прем‘єр-міністра Володимира Гройсмана виділити кошти на його реалізацію, повідомляється на сайті Турчинова.

"Інформаційна агресія – одна з найнебезпечніших складових гібридної війни, яку веде проти нас Росія. Тому блокування деструктивного впливу сепаратистської та російської інформаційної пропаганди в зоні проведення АТО – одна з наших пріоритетних задач", – сказав секретар РНБО на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки.

За його словами, керівництво Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації доповіло про детально розроблений проект інформаційного захисту, який "дозволить заблокувати антиукраїнське телерадіомовлення вздовж лінії розмежування в зоні проведення АТО".

Зважаючи на невідкладність реалізації цього завдання, Турчинов звернувся до Гройсмана з пропозицією виділити з резервного фонду уряду фінансові ресурси, необхідні для реалізації проекту. 

"Запропоноване Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації обладнання – українського виробництва, воно ефективно вирішує покладені на нього завдання та на порядок дешевше за іноземні аналоги", – запевнив секретар РНБО.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДонбастелебаченняЗМІТурчиновпропаганда
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