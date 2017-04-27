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Украина готова блокировать сепаратистское и российское вещание на Донбассе

Четверг, 27 апреля 2017, 09:34
Украина готова блокировать сепаратистское и российское вещание на Донбассе

Государственная служба специальной связи и защиты информации разработала проект блокирования сепаратистского и российского телерадиовещания в зоне АТО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов просит премьер-министра Владимира Гройсмана выделить средства на его реализацию, сообщается на сайте Турчинова.

"Информационная агрессия – одна из самых опасных составляющих гибридной войны, которую ведет против нас Россия. Поэтому блокирование деструктивного влияния сепаратистской и российской информационной пропаганды в зоне проведения АТО – одна из наших приоритетных задач", – сказал секретарь СНБО на заседании Национального координационного центра кибербезопасности.

По его словам, руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации доложило о детально разработанном проекте информационной защиты, который "позволит заблокировать антиукраинское телерадиовещание вдоль линии размежевания в зоне проведения АТО".

Учитывая актуальность реализации этой задачи, Турчинов обратился к Гройсману с предложением выделить из резервного фонда правительства финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта. 

"Предложенное Государственной службой специальной связи и защиты информации оборудования – украинского производства, оно эффективно решает возложенные на него задачи и на порядок дешевле иностранных аналогов", – заверил секретарь СНБО.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбасстелевидениеСМИТурчиновпропаганда
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