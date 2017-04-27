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Після невдачі Шокіна Махницький вирішив не вимагати повернення посади

Четвер, 27 квітня 2017, 10:25

Колишній виконуючий обов'язки генпрокурора Олег Махницький відмовився від ідеї подавати судовий позов про відновлення на посаді.

Про це він повідомив "Українським Новинам".

"Я не бачу в цьому сенсу після того, як Вищий адмінсуд України відмовив у розгляді позову Шокіна (про відновлення на посаді генпрокурора – ред.)", - сказав він.

Махницький підкреслив, що його метою не було відновлення на посаді шляхом подання позову, а намір довести, що суд повинен приймати тільки законні рішення.

Як відомо, на початку квітня Махніцький заявляв, що подасть позов щодо незаконності звільнення його з посади в.о. генпрокурора у 2014 році.

20 квітня Вищий адміністративний суд залишив без розгляду позов колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна щодо його поновлення на посаді.

"Українська правда" в Threads

Теми: судМахніцькийГенпрокуратура
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