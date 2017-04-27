Після невдачі Шокіна Махницький вирішив не вимагати повернення посади

Колишній виконуючий обов'язки генпрокурора Олег Махницький відмовився від ідеї подавати судовий позов про відновлення на посаді.

Про це він повідомив "Українським Новинам".

"Я не бачу в цьому сенсу після того, як Вищий адмінсуд України відмовив у розгляді позову Шокіна (про відновлення на посаді генпрокурора – ред.)", - сказав він.

Махницький підкреслив, що його метою не було відновлення на посаді шляхом подання позову, а намір довести, що суд повинен приймати тільки законні рішення.

Як відомо, на початку квітня Махніцький заявляв, що подасть позов щодо незаконності звільнення його з посади в.о. генпрокурора у 2014 році.

20 квітня Вищий адміністративний суд залишив без розгляду позов колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна щодо його поновлення на посаді.