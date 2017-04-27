Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

После неудачи Шокина Махницкий решил не требовать возврата должности

Четверг, 27 апреля 2017, 10:25

Бывший исполняющий обязанности генпрокурора Олег Махницкий отказался от идеи подавать судебный иск о восстановлении в должности.

Об этом он сообщил "Украинским Новостям".

"Я не вижу в этом смысла после того, как Высший админсуд Украины отказал в рассмотрении иска Шокина (о восстановлении в должности генпрокурора – ред.)", - сказал он.

Махницкий подчеркнул, что его целью было не восстановление на должности путем подачи иска, а желание доказать, что суд должен принимать только законные решения.

Как известно, в начале апреля Махницкий заявлял, что подаст иск относительно незаконности увольнения его с должности и.о. генпрокурора в 2014 году.

20 апреля Высший административный суд оставил без рассмотрения иск бывшего генерального прокурора Виктора Шокина относительно его восстановления в должности.

"Украинская правда" в Threads

Темы: судМахницкийГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
суд
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Последние новости
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
Все новости...
Реклама: