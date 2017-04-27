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Насіров відмовився показати браслет: Він в інтимній зоні

Четвер, 27 квітня 2017, 13:21

Відсторонений голова ДФС Роман Насіров запевняє, що носить електронний браслет, однак відмовився показувати його журналістам.

Про це він заявив в ході судового засідання у четвер.

На запитання журналістів, чи електронний браслет зараз перебуває на ньому, він сказав: "Думаєте немає? Якби не було вже б приїхала поліція", - сказав він.

Водночас коли журналісти почали просити Насірова показати електронний браслет, відсторонений голова ДФС відмовився це робити. "Вбийте в інтернеті, він складається з двох частин. Перепрошую, не буду показувати, він в інтимній зоні", - сказав Насіров.

Ввечері 26 квітня суд розпочав розгляд продовження запобіжного заходу Насірову.

Детективи НАБУ на початку березня затримали Насірова і повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

Слідство вважає, що Роман Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують. 7 березня суд обрав йому запобіжнйи захід у вигляді 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень.

Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як за нього внесли заставу в 100 мільйонів гривень.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Насіров
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