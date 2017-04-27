Насиров отказался показать браслет: Он в интимной зоне

Отстраненный председатель ГФС Роман Насиров уверяет, что носит электронный браслет, однако отказался показывать его журналистам.

Об этом он заявил в ходе судебного заседания в четверг.

На вопрос журналистов, находится ли сейчас на нем электронный браслет, он сказал: "Думаете нет? Если бы не было, уже приехала бы полиция", - сказал он.

В то же время когда журналисты начали просить Насирова показать электронный браслет, он отказался это делать. "Пробейте в интернете, он состоит из двух частей. Извините, не буду показывать, он в интимной зоне", - сказал Насиров.

Вечером 26 апреля суд начал рассмотрение продления меры пресечения Насиров.

Детективы НАБУ в начале марта задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

Следствие считает, что Роман Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен.

Защита Насирова и он сам эти обвинения отрицают.

7 марта суд избрал Насирову меру пресечения в виде 60 суток с возможностью внесения залога 100 млн гривен, хотя антикоррупционная прокуратура просила установить денежный залог в размере 2 миллиарда гривен.

Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как за него внесли залог в 100 млн гривен.

Роман Кравец, УП