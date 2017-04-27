Насиров еще два месяца будет носить электронный браслет

Соломенский районный суд Киева продлил на два месяца меру пресечения отстраненному на время следствия председателю Государственной фискальной службы Роману Насиров в виде содержания под стражей с альтернативой залога 10 миллионов гривен.



Такое решение зачитала судья Виктория Кицюк в четверг.



"Ходатайство прокуратуры удовлетворить", - отметила она.



В то же время на Насирова возложили обязанности носить электронный браслет, отдать документы, которые позволяют ему покидать страну, сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства, прибывать к детективу, прокурору или следователю судье по первому требованию, воздерживаться от общения со свидетелями.



ФОТО: РОМАН КРАВЕЦ

Стоит отметить, что во время объявления судьи в зале не было самого Романа Насирова и его адвокатов, которые не успели вернуться в суд с обеда.



Решение суда не подлежит обжалованию.

Как известно, вечером 26 апреля суд начал рассмотрение продления меры пресечения Насиров.



Детективы НАБУ в начале марта задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.



Следствие считает, что Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен.



Защита Насирова и он сам эти обвинения отрицают.



7 марта суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток с возможностью внесения залога 100 миллионов гривен, хотя антикоррупционная прокуратура просила установить денежный залог в размере 2 миллиарда гривен.



Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог в 100 миллионов гривен.



Роман Кравец, УП