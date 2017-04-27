Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У САП розповіли, за яких обставин Насіров може зняти браслет

Четвер, 27 квітня 2017, 14:54

Голова ДФС Роман Насіров зможе зняти браслет, якщо його захист обґрунтує необхідність такого кроку.

Про це 27 квітня повідомив журналістам прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків.

Таку заяву він зробив, відповідаючи на питання представників ЗМІ, чи є можливість у Насірова тимчасово знімати обмежуючий пересування електронний браслет, який він має носити протягом двох місяців. Наприклад, для медичного обстеження чи слідчих дій прокурорів.

"Якщо буде мотивоване клопотання сторони захисту до нас надане, що дійсно така необхідність є, ми надамо відповідний дозвіл і, звичайно, що це можна буде зробити", - сказав прокурор.

При цьому Симків зазначив, що антикорупційна прокуратура задоволена рішенням суду продовжити на два місяці запобіжний захід відстороненому очільнику ДФС.

Він висловив упевненість, що прокурорам САП і детективам НАБУ вистачить цього терміну, аби закінчити розслідування у справі проти голови фіскальної служби.

За словами Симківа, на даний момент у справі Насірова всього опитано близько 50 свідків.

Як відомо, у четвер, 27 квітня, Солом'янський районний суд Києва продовжив на два місяці запобіжний захід Роману Насірову, його зобов'язали носити електронний браслет, не полишати країну, повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, приходити до детектива, прокурора чи слідчого судді за першою вимогою, утримуватися від спілкування зі свідками.

Детективи НАБУ на початку березня затримали Насірова і повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

7 березня суд обрав йому запобіжнйи захід у вигляді 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень. 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.

Євген Кізілов, УП

Теми: НасіровАнтикорупційна прокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Насіров
Сирський: Росіяни створили кулак для прориву на Куп’янському напрямку, але оборона міцна
ВАКС зменшив заставу Насірову з 523 до 261 млн грн
ВАКС зупинив виконання рішення про зменшення застави Насірову – ЦПК
Останні новини
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс Президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
Усі новини...
Реклама: