У САП розповіли, за яких обставин Насіров може зняти браслет

Голова ДФС Роман Насіров зможе зняти браслет, якщо його захист обґрунтує необхідність такого кроку.

Про це 27 квітня повідомив журналістам прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків.

Таку заяву він зробив, відповідаючи на питання представників ЗМІ, чи є можливість у Насірова тимчасово знімати обмежуючий пересування електронний браслет, який він має носити протягом двох місяців. Наприклад, для медичного обстеження чи слідчих дій прокурорів.

"Якщо буде мотивоване клопотання сторони захисту до нас надане, що дійсно така необхідність є, ми надамо відповідний дозвіл і, звичайно, що це можна буде зробити", - сказав прокурор.

При цьому Симків зазначив, що антикорупційна прокуратура задоволена рішенням суду продовжити на два місяці запобіжний захід відстороненому очільнику ДФС.

Він висловив упевненість, що прокурорам САП і детективам НАБУ вистачить цього терміну, аби закінчити розслідування у справі проти голови фіскальної служби.

За словами Симківа, на даний момент у справі Насірова всього опитано близько 50 свідків.

Як відомо, у четвер, 27 квітня, Солом'янський районний суд Києва продовжив на два місяці запобіжний захід Роману Насірову, його зобов'язали носити електронний браслет, не полишати країну, повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, приходити до детектива, прокурора чи слідчого судді за першою вимогою, утримуватися від спілкування зі свідками.

Детективи НАБУ на початку березня затримали Насірова і повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

7 березня суд обрав йому запобіжнйи захід у вигляді 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень. 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.

Євген Кізілов, УП