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В САП рассказали, при каких обстоятельствах Насиров может снять браслет

Четверг, 27 апреля 2017, 14:54

Глава ГФС Роман Насиров сможет снять браслет, если его защита обоснует необходимость такого шага.

Об этом 27 апреля сообщил журналистам прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив.

Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос представителей СМИ, есть ли возможность у Насирова временно снимать ограничивающий передвижение электронный браслет, который он должен носить в течение двух месяцев. Например, для медицинского обследования или следственных действий прокуроров.

"Если будет мотивированное ходатайство стороны защиты к нам предоставлено, что действительно такая необходимость есть, мы предоставим соответствующее разрешение, и, конечно же, это можно будет сделать", - сказал прокурор.

При этом Симкив отметил, что антикоррупционная прокуратура удовлетворена решением суда продлить на два месяца меру пресечения отстраненному руководителю ГФС.

Он выразил уверенность, что прокурорам САП и детективам НАБУ хватит этого срока, чтобы закончить расследование по делу против главы фискальной службы.

По словам Симкива, на данный момент по делу Насирова всего опрошено около 50 свидетелей.

Как известно, в четверг, 27 апреля, Соломенский районный суд Киева продлил на два месяца меру пресечения Роману Насірову, его обязали носить электронный браслет, не покидать страну, сообщать детективу, прокурорц или суду об изменении своего места жительства, приходить к детективу, прокурору или следственному судье по первому требованию, воздерживаться от общения со свидетелями.

Детективы НАБУ в начале марта задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

Следствие считает, что Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен.

7 марта суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток с возможностью внесения залога 100 миллионов гривен. 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.

Евгений Кизилов, УП

Темы: НасировАнтикоррупционная прокуратура
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