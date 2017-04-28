Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У РФ заявили про можливу зустріч Тіллерсона і Лаврова на Алясці

П'ятниця, 28 квітня 2017, 01:20

Заступник міністра глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що опрацьовується можливість зустрічі глав зовнішньополітичних відомств Росії та США Сергія Лаврова і Рекса Тіллерсона на полях засідання Рад міністрів закордонних справ Арктичної ради.

Про це повідомляє ТАСС.

Засідання, як зазначається, відбудеться на Алясці 10-11 травня.

"Це найближча можливість для міністра і держсекретаря продовжити те, що обговорювалося в Москві в ході візиту. Не доводиться сумніватися в тому, що їм є, про що говорити. Ряд питань вже виник після зустрічі в Москві", - зазначив Рябков.

Він також заявив, що "потрібно продовжити розмову по Сирії та іншим аспектам, де у нас (РФ і США) серйозні, істотні розбіжності".

"Так що, крім арктичної тематики, порядок денний досить насичений. Сподіваємося, що вийде цю зустріч організувати, і в належний час, і без затримок відповідне повідомлення буде дано", - сказав Рябков.

Нагадаємо, 12 квітня держсекретар США Рекс Тіллерсон здійснив свій перший офіційний візит до Москви, де зустрівся з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Сторони обговорювали питання Сирії та Донбасу.

Теми: СШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
США
Суд над Трампом щодо секретних документів почнуть в розпал президентської кампанії
У Міноборони заявили, що інспекція США показала відсутність розкрадання в Україні західної зброї
Глава ЦРУ розповів про слабкі місця Росії на війні
Останні новини
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс Президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
Усі новини...
Реклама: