В РФ заявили о возможной встрече Тиллерсона и Лаврова на Аляске

Замминистра главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что прорабатывается возможность встречи глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона на полях заседания Советов министров иностранных дел Арктического совета.

Об этом сообщает ТАСС.

Заседание, как отмечается, состоится на Аляске 10-11 мая.

"Это ближайшая возможность для министра и госсекретаря продолжить то, что обсуждалось в Москве в ходе визита. Нет никаких сомнений в том, что им есть, о чем говорить. Ряд вопросов уже возник после встречи в Москве", - отметил Рябков.

Он также заявил, что "нужно продлить разговор по Сирии и другим аспектам, где у нас (РФ и США) серьезные, существенные расхождения".

"Так что, помимо арктической тематики, повестка дня довольно насыщенная. Надеемся, что получится эту встречу организовать, и в должное время, и без задержек соответствующее уведомление будет дано", - сказал Рябков.

Напомним, 12 апреля госсекретарь США Рекс Тиллерсон совершил свой первый официальный визит в Москву, где встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стороны обсуждали вопросы Сирии и Донбасса.