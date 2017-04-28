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Українців просять поки в центр столиці Македонії не їхати

П'ятниця, 28 квітня 2017, 08:57
Українців просять поки в центр столиці Македонії не їхати

Консул України в Македонії рекомендує українцям втриматись від відвідування центру столиці цієї країни.

Про це сказано в офіційному твіттері консульської служби МЗС.

"Протести в Скоп'є (Македонія): консул рекомендує утриматися від відвідання центральної частини столиці", - сказано в повідомленні.

Як відомо, у столиці Македонії демонстранти, які підтримують колишню правлячу партію VMRO DPMNE, штурмували парламент і атакували опозицію.

Причиною для цього стало обрання спікером парламенту етнічного албанця Талата Джафері.

"Українська правда" в Threads

Теми: МакедоніяМЗС
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