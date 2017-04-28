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Украинцев просят пока в центр столицы Македонию не ехать

Пятница, 28 апреля 2017, 08:57
Украинцев просят пока в центр столицы Македонию не ехать

Консул Украины в Македонии рекомендует украинцам воздержаться от посещения центра столицы этой страны - Скопье.

Об этом говорится в официальном твиттере консульской службы МИД.

"Протесты в Скопье (Македония): консул рекомендует воздержаться от посещения центральной части столицы", - сказано в сообщении.

Как известно, в столице Македонии демонстранты, поддерживающие бывшую правящую партию VMRO DPMNE, штурмовали парламент и атаковали оппозицию. Причиной для этого стало избрание спикером парламента этнического албанца Талата Джафери.

Темы: МакедонияМИД
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