Місія ОБСЄ помітила "Гради" і танки на аеродромі Луганська

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ помітила танк поблизу села Нікішине, що за 15-20 кілометрів від лінії розмежування, та "Гради" на околиці Луганська.

Про це йдеться у звіті місії за 26 квітня.

"У непідконтрольних урядові районах команда місії вкотре бачила один танк (Т-64) зі встановленим спереду мінним тралом поблизу підконтрольного "ДНР" с. Нікішине (60 км на північний схід від Донецька)", – інформує СММ ОБСЄ.

"І, як і раніше, (місія – ред.) зафіксувала 7 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм), 7 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 10 буксируваних гаубиць (п’ять Д-30 "Жаба", 122 мм, і п’ять 2А65 "Мста-Б", 152 мм), і 7 танків (Т-72) на території аеродрому, розташованого на південно-східній околиці Луганська", – додають спостерігачі.

На території Луганського аеродрому стояли 12 бронетранспортерів (п’ять МТ-ЛБ і сім БТР-80), 7 БМП-2, 15 вантажівок і 5 машин для буксирування гаубиць. Також там перебували понад 500 озброєних чоловіків у формі військового типу, звітує місія.

Крім того, спостерігачі зафіксували бойові броньовані машини і зенітну установку в зоні безпеки. Так, СММ помітила один БТР-80, який рухався на північний схід автошляхом Т1309 неподалік від підконтрольного уряду України міста Щастя (20 км від Луганська).

В окупованих районах спостерігачі бачили зенітну установку (ЗУ-23-2), встановлену на гусеничну машину невстановленого типу, яка стояла перед будинком на північно-східній околиці підконтрольного т.зв. "ДНР" с. Пікузи (колишнє Комінтернове, 23 км від Маріуполя), і БТР‑80 зі щонайменше 10 бойовиками "ДНР" за 1,7 км схід від Пікуз, що їхав у південно-західному напрямку.

Олена Рощенко, УП